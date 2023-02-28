Соцкова (Симаранова) Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти?.03.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
?.03.1762
Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Соцков Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бабикова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1819