Соцкова (Симаранова) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова (Симаранова) Мария Яковлева

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

?.03.1819

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Симаранов Яков Сергеевич

Мать: Симаранова Евдокия Михайловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.03.1762

Сын: Соцков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1768

Сын: Соцков Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Соцков Архип Васильевич

Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бабикова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Соцков Федот Васильевич

Отец ребёнка: Соцков Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соцков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.03.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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