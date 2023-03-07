Симаранова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимаранова Евдокия Михайловна

Симаранова Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Спирюкова Пелагия Яковлева

Отец ребёнка: Симаранов Яков Сергеевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Соцкова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Симаранов Яков Сергеевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симаранов Яков Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close