Симаранова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Спирюкова Пелагия Яковлева
Отец ребёнка: Симаранов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Соцкова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Симаранов Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно