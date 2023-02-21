Симаранов Яков Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаранов Яков Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Спирюкова Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Симаранова Евдокия Михайловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Соцкова Мария Яковлева

Мать ребёнка: Симаранова Евдокия Михайловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симаранова Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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