Симаранов Яков Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Спирюкова Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Симаранова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Соцкова Мария Яковлева
Мать ребёнка: Симаранова Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно