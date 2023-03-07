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Соцков Василий Иванович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1741

Дата смерти

?.03.1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Соцков Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.03.1762

Сын: Соцков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1768

Сын: Соцков Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Соцков Архип Васильевич

Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бабикова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Соцков Федот Васильевич

Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соцкова Мария Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
?.03.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядец не отпет
Смерть
?.03.1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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