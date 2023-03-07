Соцков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти?.03.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Соцков Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1762
Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Соцков Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бабикова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Соцкова Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соцкова Мария Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.03.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядец не отпет
Смерть
?.03.1815