Балакина Елена Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Балакин Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Балакин Козма Никифорович
Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Балакин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Соцкова Анисия Никифоровна
Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Балакин Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826