Балакина Елена Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Елена Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Балакин Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1775

Сын: Балакин Петр Никифорович

Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Балакин Козма Никифорович

Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Балакин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Соцкова Анисия Никифоровна

Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Балакин Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Балакин Никифор Дмитриевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Никифор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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