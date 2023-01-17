Балакин Козма Никифорович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ксения Козминична
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1805
Дочь: Марфа Козминична
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Балакин Петр Козмич
Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно