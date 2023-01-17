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Балакин Козма Никифорович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Балакин Никифор Дмитриевич

Мать: Балакина Елена Спиридоновна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ксения Козминична

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Балакин Игнатий Козмич

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1805

Дочь: Марфа Козминична

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Балакин Петр Козмич

Мать ребёнка: Балакина Евдокия Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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