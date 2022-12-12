Балакина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ксения Козминична
Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович
Рождение ребёнка
14.07.1805
Дочь: Марфа Козминична
Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Балакин Петр Козмич
Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно