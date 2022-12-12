Балакина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ксения Козминична

Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Балакин Игнатий Козмич

Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1805

Дочь: Марфа Козминична

Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Балакин Петр Козмич

Отец ребёнка: Балакин Козма Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Козма Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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