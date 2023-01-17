Балакин Андрей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Щекалева Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Балакина Дарья Родионовна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Балакина Дарья Родионовна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Балакин Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Балакина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ларина Саломея Андреевна
Мать ребёнка: Балакина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Балакина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балакина Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно