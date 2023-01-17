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Балакин Андрей Никифорович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Балакин Никифор Дмитриевич

Мать: Балакина Елена Спиридоновна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Щекалева Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Балакина Дарья Родионовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Балакина Дарья Родионовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Балакин Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Балакина Анна Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ларина Саломея Андреевна

Мать ребёнка: Балакина Анна Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Балакин Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Балакина Анна Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Дарья Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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