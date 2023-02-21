Балакина Дарья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиДо 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Щекалева Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1812