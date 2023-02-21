Балакина Дарья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Дарья Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

До 1812

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Щекалева Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Андрей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1812
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