Ларина (Балакина) Саломея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
30.04.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Широкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1843
Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович
Рождение ребёнка
30.10.1844
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно