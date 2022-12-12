Ларина (Балакина) Саломея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Балакина) Саломея Андреевна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Балакин Андрей Никифорович

Мать: Балакина Анна Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.04.1836

Муж: Ларин Николай Федорович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Широкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1843

Сын: Ларин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1844

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Ларин Николай Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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