Широкова (Ларина) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Ларин Николай Федорович
Мать: Ларина Саломея Андреевна
Бракосочетание
03.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно