Широкова (Ларина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Ларина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ларин Николай Федорович

Мать: Ларина Саломея Андреевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1858

Муж: Широков Матвей Степанович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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