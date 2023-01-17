(Ларина) Параскева Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1844
Отец: Ларин Николай Федорович
Мать: Ларина Саломея Андреевна
Крещение
31.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно