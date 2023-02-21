Балакина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Балакин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ларина Саломея Андреевна
Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834