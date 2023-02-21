Балакина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Балакин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ларина Саломея Андреевна

Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Балакин Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Балакин Андрей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Андрей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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