Манохина (Моксунова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Моксунова) Мария Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Моксунов Андрей Гавриилович

Мать: Моксунова Фекла Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1802

Муж: Манохин Иван Кириллович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Сын: Манохин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1804

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Манохин Иван Иванович

Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Манохин Агап Иванович

Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Манохин Корнилий Иванович

Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.01.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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