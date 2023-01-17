Манохина (Моксунова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
17.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
?.11.1804
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Манохин Корнилий Иванович
Отец ребёнка: Манохин Иван Кириллович
Крещение
22.01.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно