Манохин Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
17.02.1802
Жена: Манохина Мария Андреевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
?.11.1804
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Манохин Корнилий Иванович
Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна
Крещение
01.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно