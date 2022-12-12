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Манохин Иван Кириллович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Манохин Кирилл Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1802

Жена: Манохина Мария Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Сын: Манохин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1804

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Манохин Иван Иванович

Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Манохин Агап Иванович

Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Манохин Корнилий Иванович

Мать ребёнка: Манохина Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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