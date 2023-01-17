Потеряева (Шаимова) Марина Петровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Шаимов Петр Никифорович
Бракосочетание
28.09.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Кирил Сергеев Роминов
Рождение ребёнка
16.01.1842
Дочь: Татьяна Козминична
Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович
Рождение ребёнка
19.07.1849
Сын: Потеряев (степанов) Степан Козмич
Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагия Козминична
Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Козминична
Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно