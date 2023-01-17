Потеряева (Шаимова) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Шаимова) Марина Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шаимов Петр Никифорович

Мать: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.09.1836

Муж: Потеряев Козма Степанович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель Кирил Сергеев Роминов
Рождение ребёнка
16.01.1842

Дочь: Татьяна Козминична

Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Потеряев Матвей Козмич

Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Потеряев (степанов) Степан Козмич

Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Потеряев Андриан Козмич

Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагия Козминична

Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Козминична

Отец ребёнка: Потеряев Козма Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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