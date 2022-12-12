Шаимов Афанасий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Шаимов Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шаимов Еремей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шаимов Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шаимов Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно