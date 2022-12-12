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Шаимов Афанасий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Шаимов Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шаимов Иосиф Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шаимов Еремей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шаимов Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шаимов Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Елизавета Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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