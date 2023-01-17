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Шаимов Василий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1810

Отец: Шаимов Иван Степанович

Мать: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шаимов Евграф Васильевич

Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шаимов Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаимов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шаимов Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Ирина Климентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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