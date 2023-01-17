Шаимов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.01.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1810
Отец: Шаимов Иван Степанович
Крещение
15.01.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шаимов Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Шаимова Ирина Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно