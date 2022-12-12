Шаимова Ирина Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шаимов Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно