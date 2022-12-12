Шаимова Ирина Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимова Ирина Климентьевна

Шаимова Ирина Климентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шаимов Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шаимов Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаимов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шаимов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Шаимов Василий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close