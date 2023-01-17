Шаимов Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Шаимов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шаимов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.01.1847
Жена: не указана
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Феодор Феодотов Старков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно