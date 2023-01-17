Шаимов Гурий Максимович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Шаимов Максим Иванович
Мать: Шаимова Васса Дмитриевна
Крещение
23.12.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.09.1869
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно