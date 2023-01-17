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Шаимов Гурий Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шаимов Максим Иванович

Мать: Шаимова Васса Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.12.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
11.09.1869
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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