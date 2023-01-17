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Потеряев Ефим Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Потеряев Петр Давидович

Мать: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Потеряев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Потеряев Илья Ефимович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Анастасия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1851
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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