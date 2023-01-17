Потеряев Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851