Потеряева Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Потеряев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Потеряев Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Потеряев Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Потеряев Илья Ефимович

Отец ребёнка: Потеряев Ефим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Ефим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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