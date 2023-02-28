Потеряев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
17.02.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе мастеровые Касевского приказа удельный крестьянин Андрей Иванов Армянинов, Григорий Иванов Черепанов, по невесте Яков Иванов Шаимов и Дмитрий Петров Потеряев
Рождение ребёнка
22.12.1860
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно