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Потеряев Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Потеряев Петр Давидович

Мать: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1860

Жена: Потеряева Анастасия Федотовна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе мастеровые Касевского приказа удельный крестьянин Андрей Иванов Армянинов, Григорий Иванов Черепанов, по невесте Яков Иванов Шаимов и Дмитрий Петров Потеряев
Рождение ребёнка
22.12.1860

Сын: Потеряев Ананий Иванович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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