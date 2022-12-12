Потеряева (Козминых) Анастасия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
17.02.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе мастеровые Касевского приказа удельный крестьянин Андрей Иванов Армянинов, Григорий Иванов Черепанов, по невесте Яков Иванов Шаимов и Дмитрий Петров Потеряев
Рождение ребёнка
22.12.1860
Отец ребёнка: Потеряев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно