Потеряева (Козминых) Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Козминых) Анастасия Федотовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Козминых Федот Захарович

Мать: Козминых Екатерина Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1860

Муж: Потеряев Иван Петрович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе мастеровые Касевского приказа удельный крестьянин Андрей Иванов Армянинов, Григорий Иванов Черепанов, по невесте Яков Иванов Шаимов и Дмитрий Петров Потеряев
Рождение ребёнка
22.12.1860

Сын: Потеряев Ананий Иванович

Отец ребёнка: Потеряев Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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