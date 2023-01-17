Дружинина (Потеряева) Акилина Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Потеряева) Акилина Софроновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Потеряев Софрон Васильевич

Мать: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1808

Муж: Дружинин Никифор Тимофеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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