Дружинина (Потеряева) Акилина Софроновна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Крещение
07.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно