Широкова (Потеряева) Марфа Александровна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиМежду 1844 и 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
04.06.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Мирон Тимофеев Широков | Афанасий Петров Силин
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фекла Логиновна
Отец ребёнка: Широков Логин Иванович
Крещение
15.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1844
Сын: Широков Афанасий Логинович
Отец ребёнка: Широков Логин Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1844 и 1849