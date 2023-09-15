Широкова (Потеряева) Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Потеряева) Марфа Александровна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Между 1844 и 1849

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Потеряев Александр Софронович

Мать: Потеряева Фекла Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1836

Муж: Широков Логин Иванович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Мирон Тимофеев Широков | Афанасий Петров Силин
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фекла Логиновна

Отец ребёнка: Широков Логин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1844

Сын: Широков Афанасий Логинович

Отец ребёнка: Широков Логин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1844 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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