Козминых (Волкова) Ульяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Волкова) Ульяна Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Волков Егор Степанович

Мать: Волкова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1809

Муж: Козминых Иван Христофорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Евсегней Корнильев Дьяков
Рождение ребёнка
26.05.1810

Сын: Козминых Константин Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Сын: Козминых Автоном Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Козминых Иван Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Козминых Яков Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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