Козминых (Волкова) Ульяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Волков Егор Степанович
Бракосочетание
29.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
16.05.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Евсегней Корнильев Дьяков
Рождение ребёнка
26.05.1810
Сын: Козминых Константин Иванович
Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович
Крещение
15.07.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Сын: Козминых Автоном Иванович
Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Козминых Иван Христофорович
Крещение
09.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.11.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно