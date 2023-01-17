Козминых Иван Христофорович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
29.01.1809
Жена: Козминых Ульяна Егоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1810
Сын: Козминых Константин Иванович
Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Козминых Автоном Иванович
Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна
Крещение
14.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833