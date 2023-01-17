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Козминых Иван Христофорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Козминых Христофор Арефьевич

Мать: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1809

Жена: Козминых Ульяна Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1810

Сын: Козминых Константин Иванович

Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Козминых Автоном Иванович

Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Козминых Иван Иванович

Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Козминых Яков Иванович

Мать ребёнка: Козминых Ульяна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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