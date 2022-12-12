Козминых Христофор Арефьевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Козмин Арефий Козмич
Мать: Козминых Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Козминых Иван Христофорович
Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Козминых Иосиф Христофорович
Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна
Рождение ребёнка
13.02.1799
Дочь: Агафия Христофоровна
Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Парыгина Мариамна Христофоровна
Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна
Рождение ребёнка
08.02.1807
Сын: Козминых Семен Христофорович
Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козминых Марфа Власовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно