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Козминых Христофор Арефьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Козмин Арефий Козмич

Мать: Козминых Марфа Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Козминых Иван Христофорович

Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Козминых Иосиф Христофорович

Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1799

Дочь: Агафия Христофоровна

Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Парыгина Мариамна Христофоровна

Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.1807

Сын: Козминых Семен Христофорович

Мать ребёнка: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козминых Марфа Власовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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