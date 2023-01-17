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Козминых Иосиф Христофорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Козминых Христофор Арефьевич

Мать: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.01.1815

Жена: Козминых Агафия Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Козминых Никита Иосифович

Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Козминых Захар Иосифович

Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агриппина Иосифовна

Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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