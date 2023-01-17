Козминых Иосиф Христофорович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
22.01.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Сын: Козминых Никита Иосифович
Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агриппина Иосифовна
Мать ребёнка: Козминых Агафия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно