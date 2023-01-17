Козминых Захар Иосифович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Козминых Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Козминых Михаил Захарович
Мать ребёнка: Козминых Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
30.01.1863
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Козминых Наталья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно