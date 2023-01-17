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Козминых Захар Иосифович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Козминых Иосиф Христофорович

Мать: Козминых Агафия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Козминых Наталья Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Козминых Михаил Захарович

Мать ребёнка: Козминых Наталья Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.01.1863

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Козминых Наталья Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козминых Наталья Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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