Козминых Наталья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Козминых Захар Иосифович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Козминых Михаил Захарович
Отец ребёнка: Козминых Захар Иосифович
Рождение ребёнка
30.01.1863
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Козминых Захар Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно