Парыгина (Козминых) Мариамна Христофоровна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиМежду 1846 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
06.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иван Стахиев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Парыгин Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Парыгин Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ефросиния Андреевна
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Парыгин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1846 и 1857