Парыгина (Козминых) Мариамна Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Козминых) Мариамна Христофоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Между 1846 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Козминых Христофор Арефьевич

Мать: Козминых Марфа Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1825

Муж: Парыгин Андрей Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иван Стахиев
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Парыгин Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Парыгин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ефросиния Андреевна

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Парыгин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Парыгин Андрей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1846 и 1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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