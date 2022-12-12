Парыгин Спиридон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти05.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1893
Причина смерти: От сыпного тифа
Похороны
07.03.1893
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя