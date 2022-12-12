Козмин Арефий Козмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозмин Арефий Козмич

Козмин Арефий Козмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

21.01.1802

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Степанида Христофоровна

Мать ребёнка: Козминых Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Козминых Христофор Арефьевич

Мать ребёнка: Козминых Марфа Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козминых Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
21.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.01.1802
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close