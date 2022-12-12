Козмин Арефий Козмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти21.01.1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Степанида Христофоровна
Мать ребёнка: Козминых Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Козминых Христофор Арефьевич
Мать ребёнка: Козминых Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козминых Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
21.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.01.1802