Козминых Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиМежду 1806 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Степанида Христофоровна
Отец ребёнка: Козмин Арефий Козмич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Козминых Христофор Арефьевич
Отец ребёнка: Козмин Арефий Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козмин Арефий Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1806 и 1821