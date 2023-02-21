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Козминых Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Между 1806 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Степанида Христофоровна

Отец ребёнка: Козмин Арефий Козмич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Козминых Христофор Арефьевич

Отец ребёнка: Козмин Арефий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Арефий Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1806 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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