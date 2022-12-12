Волков Дометий Трофимович
Место рождения
Дата рождения11.08.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1805
Отец: Волков Трофим Степанович
Мать: Волкова Матрона Андреева
Крещение
12.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник служитель Иван Кондюрин
Смерть
Неизвестно