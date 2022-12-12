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Волков Дометий Трофимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.08.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1805

Отец: Волков Трофим Степанович

Мать: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.08.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник служитель Иван Кондюрин
Смерть
Неизвестно
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