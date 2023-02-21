Волкова Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти14.09.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович
Крещение
27.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1799
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович
Рождение ребёнка
01.12.1800
Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович
Крещение
06.11.1803
Рождение ребёнка
11.08.1805
Сын: Волков Дометий Трофимович
Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович
Рождение ребёнка
10.09.1806
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.09.1806