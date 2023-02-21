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Волкова Матрона Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

14.09.1806

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1799

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.12.1800

Сын: Волков Яков Трофимович

Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.11.1803
Рождение ребёнка
11.08.1805

Сын: Волков Дометий Трофимович

Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.09.1806

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Волков Трофим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Трофим Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
14.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.09.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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