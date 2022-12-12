(Волкова) Параскева Трофимовна
Место рождения
Дата рождения17.10.1799
Дата смерти27.10.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1799
Отец: Волков Трофим Степанович
Мать: Волкова Матрона Андреева
Крещение
19.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница была солдатки Евдокии Степановой дочь девка Татиана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
27.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
27.10.1799