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Волков Яков Трофимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.12.1800

Дата смерти

28.10.1804

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1800

Отец: Волков Трофим Степанович

Мать: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.12.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
28.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.10.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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