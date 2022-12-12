Волков Яков Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.12.1800
Дата смерти28.10.1804
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1800
Отец: Волков Трофим Степанович
Мать: Волкова Матрона Андреева
Крещение
03.12.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
28.10.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.10.1804