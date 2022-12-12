(Волкова) Елизавета Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти15.06.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Волков Трофим Степанович
Мать: Волкова Матрона Андреева
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.06.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.06.1799