(Волкова) Елизавета Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волкова) Елизавета Трофимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

15.06.1799

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Волков Трофим Степанович

Мать: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.06.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.06.1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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