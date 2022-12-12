Волкова (Плотникова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Плотникова) Надежда Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Плотников Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1807

Муж: Волков Трофим Степанович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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