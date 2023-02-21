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Волкова Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Между 1812 и 1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Волков Кондратий Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Старкова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1800

Сын: Волков Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Турыгина Устина Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1805

Сын: Волков Лаврентий Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Волков Артемий Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Ефим Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1812 и 1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика