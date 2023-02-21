Волкова Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиМежду 1812 и 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Волков Кондратий Ефимович
Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Старкова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
13.01.1800
Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Турыгина Устина Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1805
Сын: Волков Лаврентий Ефимович
Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Волков Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1824