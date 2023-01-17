Волков Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения13.01.1800
Дата смерти28.11.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1800
Отец: Волков Ефим Степанович
Крещение
13.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
28.11.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.11.1819
Причина смерти: Горячкой