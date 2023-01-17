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Волков Григорий Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1800

Дата смерти

28.11.1819

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1800

Отец: Волков Ефим Степанович

Мать: Волкова Ефимия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1818

Жена: Волкова Феодосия Михайловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
28.11.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.11.1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
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