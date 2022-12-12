Щербакова (Соцкова) Устина Никитична
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Крещение
17.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Сын: Щербаков Матвей Евсегниевич
Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ирина Евсегнеевна
Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич
Рождение ребёнка
20.07.1849
Сын: Щербаков Владимир Евсегнеевич
Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Евсегнеевна
Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Евсегнеевна
Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Щербаков Иван Евсегниевич
Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно