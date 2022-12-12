Щербакова (Соцкова) Устина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Соцкова) Устина Никитична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Соцков Никита Архипович

Мать: Соцкова Анастасия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1841

Муж: Щербаков Евсегний Стахиевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Сын: Щербаков Матвей Евсегниевич

Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ирина Евсегнеевна

Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.07.1849

Сын: Щербаков Владимир Евсегнеевич

Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Евсегнеевна

Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Евсегнеевна

Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Щербаков Иван Евсегниевич

Отец ребёнка: Щербаков Евсегний Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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