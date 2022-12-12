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Щербаков Владимир Евсегнеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.07.1849

Дата смерти

Между ?.08.1849 и ?.02.1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1849

Отец: Щербаков Евсегний Стахиевич

Мать: Щербакова Устина Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводский мастеровый Петр Антонов Унжаков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между ?.08.1849 и ?.02.1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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