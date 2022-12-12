Щербаков Владимир Евсегнеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1849
Дата смертиМежду ?.08.1849 и ?.02.1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1849
Крещение
20.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводский мастеровый Петр Антонов Унжаков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между ?.08.1849 и ?.02.1850