Кондюрин Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Кондюрин Иван Васильевич
Мать: Кондюрина Анна Яковлевна
Крещение
09.08.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Константин Иванов Кондюрин и купеческая жена Анна Иванова Кондюрина
Рождение ребёнка
06.04.1898
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Кондюрина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно