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Кондюрин Константин Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кондюрин Иван Васильевич

Мать: Кондюрина Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.08.1881
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Константин Иванов Кондюрин и купеческая жена Анна Иванова Кондюрина
Рождение ребёнка
06.04.1898

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Кондюрина Александра Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Александра Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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