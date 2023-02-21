Кондюрина Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

11.07.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1898

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Кондюрин Константин Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Константин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
11.07.1913
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
14.07.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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