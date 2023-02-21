Кондюрина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти11.07.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1898
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Кондюрин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1913
Причина смерти: От чахотки
Похороны
14.07.1913
Камбарского завода Петро-Павловская церковь (православная), Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя