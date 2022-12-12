Кондюрин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кондюрин Иван Васильевич
Мать: не указана
Крещение
17.12.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1863
Мать ребёнка: Кондюрина Фекла Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно