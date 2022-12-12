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Кондюрин Иван Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кондюрин Иван Васильевич

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.12.1862
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1863

Сын: Кондюрин Федор Иванович

Мать ребёнка: Кондюрина Фекла Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Фекла Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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